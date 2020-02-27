В Україні, де готуються до можливої появи китайського коронавірусу COVID-2019, не намагаються створити вакцину або ліки від хвороби.

В інтерв'ю OBOZREVATEL міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, що у нас чекають, поки інші країни придумають, а потім продадуть або поділяться напрацюванням, оскільки це ризикована, дорога і тривала праця.

"На це потрібно багато ресурсів і фінансів. Тому що якщо якась країна і знайде ліки, то їх потрібно вивчити, тестувати кілька місяців. Навіть якщо робити це прискореними темпами, піде півроку. Плюс на це йде дуже багато грошей і не факт, що розробки матимуть позитивний результат. Тому є іноземні компанії, які вкладають гроші в цю справу", – зазначила Скалецька.

Зоряна Скалецька dw.com

Міністр додала, що зараз експерименти є в Китаї, там з'єднують різні види препаратів, але це поки лише експерименти, та й то лише по важким формам захворювання.

"У Академії наук і окремих компаній певні напрацювання по тест-системам проводилися. Але поки за рекомендаціями ВООЗ діє симптоматичне лікування, а специфічних ліків проти коронавіруса немає", – підкреслила вона.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в розмові з нами Скалецька розповіла про те, що потрібно знати абсолютно кожному українцю, щоб мінімізувати зараження небезпечним коронавірусом.

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