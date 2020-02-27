Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Скалецька дала поради українцям, як не захворіти коронавірусом

2.3т
Читати матеріал російською

Потрібно обов'язково дотримуватися правил гігієни і по можливості уникати масового скупчення людей, щоб мінімізувати ризики захворіти коронавірусом.

Такі поради українцям дала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Бажано мити руки, користуватися засобами дезінфекції. Промивати обличчя, очі. Також уникати масових заходів, не контактувати з людьми, які хворіють на ГРВІ чи грип. Або дотримуватися дистанції, десь 1-1,5 метра від таких осіб. Цього вистачить", – сказала Скалецька.

Скалецька дала поради українцям, як не захворіти коронавірусом

Скалецька дала поради українцям, як не захворіти коронавірусом

dw.com

Вона зазначила, що потрібно правильно користуватися масками і періодично міняти їх, а також не лінуватися звертатися до сімейного лікаря навіть у разі появи кашлю.

"Також добре харчуватися, вести здоровий спосіб життя, висипатися й намагатися стежити за своїм імунітетом. Бажано теж за можливості утриматися від подорожей до країн, де вже зафіксовано зараження", – додала вона.

Напередодні МОЗ спростувало OBOZREVATEL чутки про коронавірус в Україні, які з'явилися в мережі 27 лютого.

Також нещодавно в РНБО розповіли, хто з українців у групі ризику. Виявилося, що в першу чергу хвороби схильні люди старшого віку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Зоряна Скалецька
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
10
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини