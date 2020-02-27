Потрібно обов'язково дотримуватися правил гігієни і по можливості уникати масового скупчення людей, щоб мінімізувати ризики захворіти коронавірусом.

Такі поради українцям дала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Бажано мити руки, користуватися засобами дезінфекції. Промивати обличчя, очі. Також уникати масових заходів, не контактувати з людьми, які хворіють на ГРВІ чи грип. Або дотримуватися дистанції, десь 1-1,5 метра від таких осіб. Цього вистачить", – сказала Скалецька.

Скалецька дала поради українцям, як не захворіти коронавірусом dw.com

Вона зазначила, що потрібно правильно користуватися масками і періодично міняти їх, а також не лінуватися звертатися до сімейного лікаря навіть у разі появи кашлю.

"Також добре харчуватися, вести здоровий спосіб життя, висипатися й намагатися стежити за своїм імунітетом. Бажано теж за можливості утриматися від подорожей до країн, де вже зафіксовано зараження", – додала вона.

Напередодні МОЗ спростувало OBOZREVATEL чутки про коронавірус в Україні, які з'явилися в мережі 27 лютого.

Також нещодавно в РНБО розповіли, хто з українців у групі ризику. Виявилося, що в першу чергу хвороби схильні люди старшого віку.

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