Ситуація загострилася: ВООЗ знову скличе екстрене засідання через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я повторно скличе 30 січня засідання надзвичайного комітету в зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї.

Нарада пройде в Женеві (Швейцарія). Про це сказано в повідомленні директора організації Тедроса Адханома Гебреісуса в Twitter.

"Я вирішив завтра скликати надзвичайний комітет Міжнародних медико-санітарних правил щодо нового коронавірусу (2019 nCoV), щоб мені повідомили, чи є поточний спалах надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення", – написав глава ВООЗ.

Нагадаємо, випадки зараження були зареєстровані по всій Азії і Австралії, а також в США, Франції і Канаді. 28 січня Німеччина заявила про свій перший випадок захворювання.

В Японії в одному з випадків людина заразилася, хоча не була у Китаї. На початку січня чоловік перевозив дві групи китайських туристів з міста Ухань, де стався спалах нового вірусу.

На цьому тлі в Китаї продовжили новорічні канікули до 2 лютого з 30 січня. Влада також заблокувала міста із загальним населенням в 40 мільйонів осіб навколо Уханю.

