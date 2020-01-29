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/ Пульмонологія

Ситуація загострилася: ВООЗ знову скличе екстрене засідання через коронавірус

5.5т
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Всесвітня організація охорони здоров'я повторно скличе 30 січня засідання надзвичайного комітету в зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї.

Нарада пройде в Женеві (Швейцарія). Про це сказано в повідомленні директора організації Тедроса Адханома Гебреісуса в Twitter.

"Я вирішив завтра скликати надзвичайний комітет Міжнародних медико-санітарних правил щодо нового коронавірусу (2019 nCoV), щоб мені повідомили, чи є поточний спалах надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення", – написав глава ВООЗ.

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ВООЗ знову скличе екстрене засідання через коронавірус

ВООЗ знову скличе екстрене засідання через коронавірус

Нагадаємо, випадки зараження були зареєстровані по всій Азії і Австралії, а також в США, Франції і Канаді. 28 січня Німеччина заявила про свій перший випадок захворювання.

В Японії в одному з випадків людина заразилася, хоча не була у Китаї. На початку січня чоловік перевозив дві групи китайських туристів з міста Ухань, де стався спалах нового вірусу.

На цьому тлі в Китаї продовжили новорічні канікули до 2 лютого з 30 січня. Влада також заблокувала міста із загальним населенням в 40 мільйонів осіб навколо Уханю.

Ситуація загострилася: ВООЗ знову скличе екстрене засідання через коронавірус
Ситуація загострилася: ВООЗ знову скличе екстрене засідання через коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV станом на ранок 29 січня різко зросла до 6131, загинули вже 132 особи.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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