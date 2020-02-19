Ситуація з коронавірусом у Китаї вперше різко переломилася: свіжі дані

Станом на ранок 19 лютого вперше з початку епідемії коронавірусу в Китаї число виписаних за день з лікарень (1824) перевищило число нових випадків (1751).

Про це свідчать дані онлайн-карти поширення хвороби у світі. У той же час, стало відомо про збільшення кількості жертв до 2004 (+136 за добу). Ще 3462 осіб госпіталізовано з підозрою на наявність вірусу.

Загальна кількість заражених у Китаї (включаючи Гонконг, Макао, Тайвань) досягла 74 279 (+1751 за добу).

Коронавірус у Китаї Ілюстрація

Рекордсменом за кількістю загиблих (1921) залишається провінція Хубей – саме тут в кінці грудня минулого року трапився спалах раніше невивченою інфекції. Усього в регіоні зареєстровано 1693 нових випадків захворювання, за добу померли 132 людини.

Також 19 лютого стало відомо, що пасажири лайнера Diamond Princess, які пройшли карантин, почали сходити на берег в Японії. У них не виявлено коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в чотирьох з п'яти випадків зараження новий коронавірус з Китаю COVID-2019 переноситься легко і не призводить до летального результату.

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