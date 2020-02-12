Ситуація погіршиться: в Німеччині озвучили прогнози щодо коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан попередив, що поширення нового коронавіруса COVID-19 посилиться.

"Переломного моменту ще не досягнуто - ні в Китаї, ні на міжнародному рівні, ні в Німеччині зокрема", – заявив Шпан під час прес-конференції, передає CNN.

Він додав, що Велика сімка проведе незабаром конференцію, щоб скоординувати свою реакцію на поширення нового коронавіруса.

Ситуація з коронавірусом посилиться Слово і діло

Як відомо, раніше група, в яку входять США, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада і Великобританія, раніше зустрічалася на початку лютого, щоб обговорити координацію правил і запобіжних заходів при поїздках, а також медичні дослідження і співпрацю з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Європейським союзом і Китаєм.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в даний час вчені вивчають можливість нового шляху поширення коронавіруса – через комунікації в будівлях, зокрема, водопровід і вентиляцію.

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