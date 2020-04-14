Синці та свербіж на ногах: названі нові симптоми коронавірусу

Синці та рани на ногах можуть бути одним із симптомів коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомили лікарі в Іспанії, які у пацієнтів із вітряною віспою діагностували захворювання, передає Daily Mail.

Цей симптом був найперше виявлений у дітей і підлітків. Також шкірні прояви спостерігалися у кожного п'ятого пацієнта в італійській лікарні.

Епідемія COVID-19

Так, першим таким зареєстрованим випадком став 13-річний хлопчик в Італії, у якого плями на нозі прийняли за укус павука. У підлітка піднялися температура, був м'язовий і головний біль, а також сильний свербіж на ногах.

"Було б не дивно, якби виявилося, що COVID-19 викликає симптоми на шкірі. Багато вірусів викликають шкірні висипання. Віруси мають тенденцію вражати кілька частин тіла, а не тільки одну систему, хоча в разі COVID-19, безумовно, легені найбільш сильно вражені", – розповів доктор медичних наук Даніель Гордон із Лондона, Англія.

Плями на ногах

Ортопеди і дерматологи в Іспанії відзначили, що пошкодження шкірі схожі на ураження вітряною віспою, кіром – викликані запаленням крихітних кровоносних судин. Медики закликали поміщати дітей на карантин, у яких були виявлені такі відмітини на ногах. Однак не варто панікувати, адже цей симптом не підтверджений остаточно.

Плями на ногах

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав три критичні симптоми, які можуть свідчити про те, що людина захворіла на коронавірус.

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