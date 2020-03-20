Симптоми коронавірусу за днями: лікарі сказали, як протікає хвороба

Китайські медики опублікували звіт про протікання коронавірусу у людини, описавши появу симптомів хвороби по днях.

За основу досліджень були взяті історії хвороб пацієнтів двох лікарень Уханя (Китай), які надійшли після 29 грудня і виписалися або померли до 31 січня. Про це з посиланням на документ пишуть "Факти ICTV".

Відзначається, що симптоми часто нагадують аналогічні при грипі та ГРВІ.

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Симптоми коронавірусу за днями: лікарі сказали, як протікає хвороб

Як протікає хвороба

День 1-4. Першим сигналізуючим симптомом є підвищена температура. У декого може з'явитися біль у м'язах, сухий кашель, нудота і діарея.

Початок хвороби також може протікати в м'якій формі, через що людина може її легко сплутати з ГРВІ.

День 5-6. У людини утруднюється дихання. Особливо це стосується людей похилого віку, у яких є проблеми зі здоров'ям.

День 7. Дихати стає набагато важче. Дослідження показує, що у багатьох заражених у цей період симптоми слабшають.

shishonin.ru

День 8-9. У пацієнтів, які важко переносять інфекцію (близько 15% від числа всіх хворих), розвивалися ознаки гострого респіраторного дистрес-синдрому: легені вже не могли належним чином забезпечувати киснем життєво важливі органи.

День 10-11. Пацієнти, які важко переносять інфекцію, надходять у реанімацію. До решти симптомів додається біль у животі.

День 12. Пацієнти йдуть на поправку і температура знижується.

День 17. Тих, хто одужав, виписують.

Медики звернули увагу, що кашель є другорядним симптомом, тому що після виписки з лікарні багато з тих, хто вилікувався, продовжували кашляти.

Відзначається, що задишка проходить через 13 днів. У цілому період одужання займає близько 22 днів, але деякі пацієнти помирали на 18 день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики заявили, що дізнатися про зараження новим коронавірусом можна за трьома першими ознаками, які зазвичай помітні у хворого: болю в горлі, задишці і кашлю.

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