Американський Центр із контролю та профілактики захворювань (CDC) розширив перелік симптомів коронавірусу COVID-19.

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Так, крім високої температури, кашлю і задишки на сайті CDC вказані нові ознаки хвороби: озноб, біль у м'язах, головний біль, втрата нюху та запалене горло.

Зазначається, що симптоми коронавірусної інфекції можуть проявлятися через 2-14 днів після зараження.

Також у документі йдеться, що деякі симптоми вимагають невідкладної медичної допомоги, з них:

утруднене дихання;

біль у грудях;

сплутаність свідомості;

ціаноз.

Симптоми коронавірусу розширили Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, у Китаї на мавпах успішно протестували нову вакцину від коронавірусу COVID-19 і вже приступили до випробувань препарату на людях.