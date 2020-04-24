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/ Пульмонологія

У США розширили список симптомів коронавірусу

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Американський Центр із контролю та профілактики захворювань (CDC) розширив перелік симптомів коронавірусу COVID-19.

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Так, крім високої температури, кашлю і задишки на сайті CDC вказані нові ознаки хвороби: озноб, біль у м'язах, головний біль, втрата нюху та запалене горло.

Зазначається, що симптоми коронавірусної інфекції можуть проявлятися через 2-14 днів після зараження.

Також у документі йдеться, що деякі симптоми вимагають невідкладної медичної допомоги, з них:

  • утруднене дихання;

  • біль у грудях;

  • сплутаність свідомості;

  • ціаноз.

Симптоми коронавірусу розширили

Симптоми коронавірусу розширили

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, у Китаї на мавпах успішно протестували нову вакцину від коронавірусу COVID-19 і вже приступили до випробувань препарату на людях.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
інфекція вірус хвороба
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