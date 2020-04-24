Американський Центр із контролю та профілактики захворювань (CDC) розширив перелік симптомів коронавірусу COVID-19.
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Так, крім високої температури, кашлю і задишки на сайті CDC вказані нові ознаки хвороби: озноб, біль у м'язах, головний біль, втрата нюху та запалене горло.
Зазначається, що симптоми коронавірусної інфекції можуть проявлятися через 2-14 днів після зараження.
Також у документі йдеться, що деякі симптоми вимагають невідкладної медичної допомоги, з них:
утруднене дихання;
біль у грудях;
сплутаність свідомості;
ціаноз.
Симптоми коронавірусу розширили
Ілюстрація
Як писав OBOZREVATEL, у Китаї на мавпах успішно протестували нову вакцину від коронавірусу COVID-19 і вже приступили до випробувань препарату на людях.
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