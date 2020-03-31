Британка Тоні Роудс детально розповіла про симптоми коронавірусу у свого новонародженого сина Кертіса.

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Її історію опублікувало видання Mirror. Жінка також розмістила пост у Facebook, зібравши понад 13 тисяч лайків і слова підтримки.

За словами Роудс, дитина, якій було 7 тижнів, дивно плакала і 12 годин поспіль відмовлялася від їжі. "Він був дуже сонним і навіть не ворушився, як раніше. Вранці ми помітили, що у нього почервоніла шкіра і запалилося око. Він періодично кашляв і чхав, був як і раніше сонним і не хотів їсти", – поділилася мати.

Мати назвала симптоми коронавірусу у немовляти

У хлопчика також була субфебрильна температура і прискорене серцебиття. Батьки звернулися в лікарню і лікарі спочатку списали все на сепсис, однак зробили тест на коронавірус і його результат виявився позитивним.

Мати назвала симптоми коронавірусу у немовляти Mirror

Дитині стало краще через кілька днів і її виписали. За словами матері, хлопчик ще не на всі 100 відсотків одужав, але з ним все гаразд.

Мати назвала симптоми коронавірусу у немовляти Mirror

"У нього не було високої температури або сухого і безперервного кашлю. Ми ще мало знаємо, як цей вірус проявляється у немовлят. Саме тому ми вирішили поділитися нашою історією і зазначити, на що варто звертати увагу. Будь ласка, якщо вашій дитині стало погано, йдіть у лікарню", – попередила Роудс у соцмережі.

Мати назвала симптоми коронавірусу у немовляти Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі попередили, що більшість типових для дорослих симптомів нового коонавірусу не проявляються у неповнолітніх, які заразилися COVID-19.

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