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/ Пульмонологія

Симптоми грипу та коронавірусу: МОЗ пояснив різницю

1.3т
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Симптоми захворювання на грип та коронавірус дуже схожі, тому українцям не варто відразу робити поспішні висновки.

Шанси заразитися грипом чи ГРВІ значно вищі, повідомляється на сторінці Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Симптоми грипу та коронавірусу: МОЗ пояснив різницю

rbc.ua

"У разі виявлення перших симптомів застуди, не варто робити самостійний висновок, що це може бути COVID-19. Адже шанси інфікуватися ГРВІ або грипом – значно вищі", – підкреслили у відомстві.

Зазначається, що у коронавірусу і грипу дуже схожа клінічна картина. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, яке може бути як в легкій, так і важкій формі, а також призвести до смерті.

У відомстві додали, що тільки з 1 по 15 березня в Україні на грип та ГРВІ захворіли майже 423 тисячі осіб, а протягом 2020 року ця кількість становить 959 563. Всього з початку епідеміологічного сезону в результаті ускладнень померли 63 людини.

У МОЗ нагадали, що новий коронавірус і грип передаються крапельним шляхом, тому запобігти зараженню допоможуть гігієна рук і дотримання етикету кашлю: руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід у вигин ліктя або в одноразову серветку, яку слід викинути в закриту сміттєву урну.

Рекомендації лікарів щодо запобігання зараження коронавірусом

Рекомендації лікарів щодо запобігання зараження коронавірусом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Центр громадського здоров'я Міністерство охорони здоров'я
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