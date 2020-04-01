В Единбурзі (Шотландія) 25-річний хлопець Калюм Уішарт знепритомнів через коронавірусну інфекцію і налякав свою матір, яка подумала, що він мертвий.

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Про це пише Daily Star (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що у молодика не було ніяких хронічних захворювань. Він самоізолювався в будинку своїх батьків після того, як увечері 19 березня у нього піднялася температура. Наступного дня жар посилився. У шотландця почався кашель, нудота і діарея.

Сім'я визнала хворого на коронавірус мертвим через незвичайний симптом Facebook Калюма Уішарта

Сім'я визнала хворого на коронавірус мертвим через незвичайний симптом Facebook Калюма Уішарт

Уішарт запідозрив, що у нього коронавірус, коли відчув, що його легені не розширюються. Увечері в четвер, 26 березня, він втратив свідомість. Мати хлопця запанікувала і подумала, що він помер.

Вона викликала "швидку допомогу". Сестра також була шокована тим, що відбувається. Лікарі привели хлопця до тями і зробили тест на коронавірус, результат якого виявився позитивним.

Через кілька днів у лікарні Уішарт стало краще. Хлопець розповів про болісні симптоми хвороби. "Коли я сиджу або стою, я закашлююсь. Відчайдушно намагаюся вдихнути, починаю панікувати, і стає тільки гірше. Кашель настільки агресивний, що заподіює сильний біль по всіх грудях, і часто викликає блювоту і пронос, іноді все це одночасно", – сказав він .

"Сон також практично неможливий, що болісно, тому що це буквально єдиний вихід", – додав Уішарт, закликавши всю молодь ставитися серйозно до небезпеки заразитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мати семитижневого малюка розповіла про його симптоми коронавірусу.

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