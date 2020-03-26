Лікарка-інфекціоністка і членкиня парламенту Великобританії Розена Еллін-Хан розповіла, що біль у животі, який з'являється при коронавірусі, може збити лікарів з пантелику і призвести до пізньої діагностики.
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Про підступний симптом вона розповіла в інтерв'ю The Guardian. Еллін-Хан сама стала свідком таких випадків.
"Ми бачимо молодих, раніше абсолютно здорових людей, які потрапляють до лікарні з болем у животі. Це симптом, про який ми раніше не чули. Людина може прийти і сказати, що у неї болить живіт, і її поміщають у "зелену" зону і лікують від інших захворювань. Але потім вони кажуть, що є ще й кашель", – поділилася інфекціоністка.
Лікарка заявила про підступний симптом коронавірусу
Лікарка висловила думку, що всі повинні вважатися Covid-позитивними, поки не доведено протилежне на даному етапі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі з США назвали почервоніння очей новим симптомом коронавірусу.
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