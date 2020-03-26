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/ Пульмонологія

Лікарка заявила про підступний симптом коронавірусу

25.3т
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Лікарка-інфекціоністка і членкиня парламенту Великобританії Розена Еллін-Хан розповіла, що біль у животі, який з'являється при коронавірусі, може збити лікарів з пантелику і призвести до пізньої діагностики.

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Про підступний симптом вона розповіла в інтерв'ю The Guardian. Еллін-Хан сама стала свідком таких випадків.

"Ми бачимо молодих, раніше абсолютно здорових людей, які потрапляють до лікарні з болем у животі. Це симптом, про який ми раніше не чули. Людина може прийти і сказати, що у неї болить живіт, і її поміщають у "зелену" зону і лікують від інших захворювань. Але потім вони кажуть, що є ще й кашель", – поділилася інфекціоністка.

Лікарка заявила про підступний симптом коронавірусу

Лікарка заявила про підступний симптом коронавірусу

Лікарка висловила думку, що всі повинні вважатися Covid-позитивними, поки не доведено протилежне на даному етапі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі з США назвали почервоніння очей новим симптомом коронавірусу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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Комментарии на сайте не модерированы
Журба Валентина
Журба Валентина
для Китая кишечные грипы в принципе характерны
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