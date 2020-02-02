Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Сигнал світу! Названа несподівана "користь" коронавірусу

1.1т
Читати матеріал російською

Спалах коронавірусу в Китаї повинен стати нагадуванням для світу про необхідність покласти край споживчому відношенню до диких тварин.

Як передає ВВС, дикі тварини є джерелом понад 70% нових інфекцій, якими заражається людина.

Спалах смертельного вірусу привернув увагу світової спільноти до китайської торгівлі дичиною і природоохоронні організації хочуть скористатися цією можливістю, щоб домогтися постійної заборони.

Новини
Уже скоро: в РНБО виступили з важливою заявою про боротьбу з коронавірусом

Відзначається, що обсяг незаконної торгівлі дикими тваринами досягає 20 млрд доларів, і це найпоширеніший вид злочинної діяльності після торгівлі наркотиками, контрабанди людьми і підробки грошей.

У Китаї диких тварин широко використовують і в народній медицині, оскільки вважають, ніби вони мають цілющу силу і лікують найрізноманітніші хвороби, від чоловічої імпотенції і артриту до подагри.

Як писав OBOZREVATEL, за станом на 1 лютого, від коронавируса 2019 nCoV померли 259 осіб в материковому Китаї. Всього в світі зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини