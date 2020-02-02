Сигнал світу! Названа несподівана "користь" коронавірусу

Спалах коронавірусу в Китаї повинен стати нагадуванням для світу про необхідність покласти край споживчому відношенню до диких тварин.

Як передає ВВС, дикі тварини є джерелом понад 70% нових інфекцій, якими заражається людина.

Спалах смертельного вірусу привернув увагу світової спільноти до китайської торгівлі дичиною і природоохоронні організації хочуть скористатися цією можливістю, щоб домогтися постійної заборони.

Відзначається, що обсяг незаконної торгівлі дикими тваринами досягає 20 млрд доларів, і це найпоширеніший вид злочинної діяльності після торгівлі наркотиками, контрабанди людьми і підробки грошей.

У Китаї диких тварин широко використовують і в народній медицині, оскільки вважають, ніби вони мають цілющу силу і лікують найрізноманітніші хвороби, від чоловічої імпотенції і артриту до подагри.

Як писав OBOZREVATEL, за станом на 1 лютого, від коронавируса 2019 nCoV померли 259 осіб в материковому Китаї. Всього в світі зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.

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