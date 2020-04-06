ШВЛ при коронавірусі: Комаровський вказав на небезпечний нюанс

Не всі апарати штучної вентиляції легенів походять для хворих на коронавірус у критичному стані.

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Про це в ефірі програми Big Money заявив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський. Він підкреслив, що для реанімації важких хворих підходять тільки пристрої найвищого покоління (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"ШВЛ саме при коронавірусі – це дуже специфічна штука. І там потрібні саме елітарного рівня апарати. Це не те, що зараз купується, все, що ворушиться. І поганий або низького рівня апарат швидше вб'є пацієнта, ніж допоможе", – пояснив він.

Апарат ШВЛ

Комаровський підкреслив, що ШВЛ такого рівня – це дуже дорога техніка, яка аналізує безліч параметрів і розуміє, як пацієнт дихає самостійно.

"Вона йому допомагає дихати, а не дихає за нього. Там є купа спеціальних режимів. Вона аналізує тиск у бронхах, щоб дати тиск, який на розірве легені. Там дуже багато специфіки, тому ми повинні розуміти, що коли бізнес зараз купує суперсучасні апарати, це іноді схоже на те, як ви купуєте боліди "Формули-1" і даєте їх слюсареві Васі, який все життя їздив на "Жигулях", – провів паралель лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Комаровський, який останнім часом прославився роздачею багатьох рекомендацій українцям в боротьбі з коронавірусом, розкритикував ідею продовження карантину через епідемію. За його словами, кожна людина на всій земній кулі "змушена буде зустрітися з коронавірусом", оскільки від нього нікуди подітися. Тільки це може трапитися в різний час.

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