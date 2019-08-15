Схвалено новий препарат для лікування стійкого туберкульозу

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило препарат претоманід для лікування лікарсько-стійкого туберкульозу в поєднанні з бедаквіліном і лінезолідом.

Це третій лікарський засіб від туберкульозу, схвалений FDA за більш ніж 40 років, повідомляє WebMD.

Десятиліття неповного або неефективного лікування привели до того, що штами туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) стали стійкими до лікарських засобів і не знищуються.

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В одному з ключових досліджень комбінація трьох препаратів виявилася ефективною в близько 90% випадків лікарсько-стійкого туберкульозу. Претоманід зупиняє поширення смертельної бактеріальної інфекції у пацієнтів вже через кілька днів після початку лікування. До теперішнього часу використання кращого варіанту допомагало досягти одужання близько двох третин пацієнтів, що тривало від 18 до 30 місяців і вимагало до восьми видів уколів і таблеток.

Згідно зі статистикою ВООЗ, у всьому світі від туберкульозу щорічно вмирає близько 1,6 мільйона чоловік. Він поширюється повітряно-крапельним шляхом, коли хворий на туберкульоз чхає або кашляє. В основному туберкульоз вражає легені, але іноді і інші органи – туберкульоз оргнанів травної, сечостатевої, центральної нервової системи, кісток і суглобів, шкіри і очей.

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Претоманід був схвалений для використання з двома іншими антибіотиками, що використовуються в найважчих випадках. Три препарати по-різному атакують збудника інфекції. Потенційні побічні ефекти включають пошкодження печінки, нервові болі і нерегулярне серцебиття.

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