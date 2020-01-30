Штучний інтелект першим зафіксував спалах коронавірусу в Китаї

Перші офіційні повідомлення про спалах в Китаї вірусної пневмонії, викликаної новим коронавірусом, відносяться до 6 січня (США) і 9 січня (ВООЗ). Але за тиждень до цього, ще 31 грудня, її на основі великих даних виявив спеціалізований штучний інтелект канадського стартапу Bluedot, пише Wired.

BlueDot використовує алгоритм, керований штучним інтелектом, який переглядає новини на іноземних мовах про хвороби та офіційні заяви, щоб заздалегідь попередити своїх клієнтів про уникнення небезпечних зон, таких як Ухань.

Коронавірус з Китаю Wired

Перед самим Новим роком сервіс розіслав своїм підписникам попередження про спалах грипоподібного захворювання в Ухані. Крім того, він коректно передбачив шляхи його первинного поширення – Бангкок, Сеул, Тайвань і Токіо.

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