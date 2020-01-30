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/ Пульмонологія

Штучний інтелект першим зафіксував спалах коронавірусу в Китаї

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Перші офіційні повідомлення про спалах в Китаї вірусної пневмонії, викликаної новим коронавірусом, відносяться до 6 січня (США) і 9 січня (ВООЗ). Але за тиждень до цього, ще 31 грудня, її на основі великих даних виявив спеціалізований штучний інтелект канадського стартапу Bluedot, пише Wired.

BlueDot використовує алгоритм, керований штучним інтелектом, який переглядає новини на іноземних мовах про хвороби та офіційні заяви, щоб заздалегідь попередити своїх клієнтів про уникнення небезпечних зон, таких як Ухань.

Новини
Заражених – 7711, жертв – 170: ВООЗ скликала нову екстрену нараду через коронавірус
Коронавірус з Китаю

Коронавірус з Китаю

Wired

Перед самим Новим роком сервіс розіслав своїм підписникам попередження про спалах грипоподібного захворювання в Ухані. Крім того, він коректно передбачив шляхи його первинного поширення – Бангкок, Сеул, Тайвань і Токіо.

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Автор
Віталій Усенко Віталій Усенко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
інфекція
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