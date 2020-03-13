"Схаменіться! Що ми робимо ?!": в мережі написали відчайдушний звернення до влади через коронавируса

Коронавірус COVID-19 повільно і впевнено закрався в Україну. Напередодні влада тільки повідомила про три підтверджені випадки хвороби, а сьогодні вже надійшло повідомлення про першу його жертву.

"Схаменіться!!! Що ми робимо? Чи є влада і коли вона почне виконувати свою пряму функцію - захист громадян? Рейси з "гарячих" точок COVID в Україні тривають", - написав у себе в Facebook керівник однієї з приватних клінік Києва Віктор Рибчук.

"Проїжджаю ввечері по бульвару Шевченка, йде тренування в спортивно-юнацькій школі. Зал повний!!! В Італії саме діти, які майже не хворіють COVID привели до широкого поширення вірусу і високої смертності - 7%. В Італії не вистачає апаратів штучного дихання. лікарі приймають складні рішення: кого з тих, хто захворів підключити до апарату штучної вентиляції легенів, і дати шанс вижити, а у кого цей шанс забрати. А скільки у нас апаратів ШВЛ? скільки нових закупив МОЗ? Пам'ятаю 2008 - тоді було закуплено 1000 апаратів ШВЛ", - продовжив експерт.

За його словами, напівзаходами тут нічого не вирішиш. "Рішення про заборону вивезення санітарно-гігієнічних виробів приймаємо 12.03. Із запізненням на місяць! І так у всьому. Тест-систем в достатній кількості не маємо. Експрес-системи не рахуйте - прочитайте до них інструкцію. Розмова з чиновниками різного рівня - не панікуйте! Ми ж відроджуємо санепідемстанцію. Потрібні зміни в Закони! Потрібен правильний алгоритм для лікувальних установ. Не панікую! Час уже втрачено. Тверезо думаю і закликаю негайно до дії ", - пише Рибчук.

Раніше OBOZREVATEL писав про ситуацію з коронавірусом в Італії.

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