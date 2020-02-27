Секретар РНБО Данілов: коронавірус не омине Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус не омине Україну, проте панікувати з цього приводу не варто.

Про це він заявив у четвер, 27 лютого, в ефірі ток-шоу "Право на владу", зазначивши, що інфекція швидко поширюється по всьому світу.

"Я думаю, що навряд чи ми уникнемо коронавірусу. Це буде майже в кожній країні. Але я хочу сказати, що ми підготовлені, дуже-дуже потужно", – зазначив Данілов.

Чиновник закликав українців не панікувати і не реагувати на фейки: "Якщо буде хоча б один випадок, ми обов'язково вам повідомимо".

За його словами, в Україні вже підготували санітарну авіацію, а також понад 12 тисяч лікарняних місць.

Як писав OBOZREVATEL, 27 лютого в мережі поширили інформацію про те, що коронавірус проник в Україну. МОЗ офіційно спростував ці чутки, закликавши не вестися не фейки.

Однак МОЗ офіційно підтвердив інформацію про п'ятьох громадян України, які захворіли в інших країнах.

Рада національної безпеки і оборони напередодні представила українцям вісім порад, як уберегтися від коронавірусу.

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