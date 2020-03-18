Що робити, якщо в родині хтось заразився коронавірусом: алгоритм

Задля недопущення поширення коронавірусу та зменшення кількості інфікованих Кабмін ввів в Україні карантин, а МОЗ розповіло, що робити за перших ознак недуги. Водночас дуже важливо знати й про те, як діяти, коли на COVID-19 захворів член сім’ї чи колега в офісі.

Про це повідомляє The Village. Варто зазначити, що сьогодні існує й спалах грипу, який має схожі симптоми. Але якщо коронавірус таки підтверджено, за перебігом захворювання стежить епідеміологічна служба, яка також ухвалює рішення про госпіталізацію пацієнта та дає всі інші рекомендації.

"Інкубаційний період коронавірусу становить 14 днів. За останніми даними, найзаразнішою інфікована людина є за два дні до появи симптомів. Тобто вона не поширює вірус увесь період. Попри це, усім особам, котрі якось контактували із хворими, потрібно пробути два тижні у самоізоляції. Це унеможливить поширення вірусу далі", – наголошується у повідомленні.

Водночас відомо, що залишатися вдома на час інкубаційного періоду радять і людям, які повернулись із країн, де зафіксовано найбільше випадків.

Що робити, якщо хтось із ваших близьких захворів?

Якщо пацієнта вже госпіталізували, то вдома все ще можуть залишатися віруси на поверхнях. Відтак треба провести генеральне прибирання із дезінфекційним розчином.

Крім цього, у кожному підтвердженому випадку епідеміологічна служба простежує контакти хворого. Й усім людям, які близько контактували з ним, рекомендують провести 14 днів у самоізоляції.

Опісля служба і сімейний лікар стежать за станом усіх контактних осіб протягом інкубаційного періоду. І якщо за цей час жодних симптомів не проявиться, людина вважається здоровою та не становить загрози іншим.

Якщо людина залишається хворіти вдома. Зазвичай пацієнтів із коронавірусом не госпіталізують, якщо у них легкий перебіг недуги. Тож хворому спершу потрібно виділити окрему кімнату. Крім цього, за можливості, на певний час переселити з помешкання людей із груп ризику: пенсіонерів, тих, хто має хронічні хвороби, та дітей. Якщо це неможливо, то намагатися максимально ізолювати їх від хворого.

Заходити в кімнату до хворого може лише одна особа, яка його доглядає. Але це має бути здорова людина, що не належить до груп ризику.

"Під час догляду за хворим потрібно використовувати засоби особистого захисту: медичну маску або респіратор. Після виходу з кімнати ретельно мити руки з милом і дотримуватися загальних правил профілактики. Варто уникати контактів з іншими людьми на час інкубаційного періоду", – йдеться у матеріалі.

Крім цього, в кімнаті з хворим двічі на день потрібно робити провітрювання та вологе прибирання із засобом дезінфекції. Хворий же має перебувати в масці чи у респіраторі весь час або хоча б під час контакту з іншими. Хоча навіть із таким захистом вірус все ще може поширюватися по кімнаті.

Якщо захворів хтось із колег, то в такому разі алгоритм дій схожий. Епідеміологічна служба так само має визначити усіх осіб, із якими тісно контактував хворий, і рекомендувати їм самоізолюватися.

Додамо, що приміщення офісу треба прибрати із засобами для дезінфекції. Водночас те, чи варто ізолювати на певний час усіх колег, вирішує епідеміологічна служба й керівництво фірми. Так, якщо офіс невеликий, то самоізоляція усього колективу має сенс. А якщо в компанії велике приміщення із різними підрозділами, то достатньо буде обмежити лише поверх, де працював інфікований.

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