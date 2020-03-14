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/ Пульмонологія

Що робити, якщо лікар відмовився перевірити вас на коронавірус: інструкція

7.2т
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Якщо лікар відмовився проводити вам тест на зараження коронавірусом, значить ймовірність інфікування відсутня або є незначною.

Про це під час брифінгу заявив в.о. глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузін. За його словами, в такому випадку необхідно зберігати спокій і звернутися до сімейного лікаря (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Представник МОЗ підкреслив, що перевірка на коронавірус здійснюється медиками тільки при наявності явних симптомів захворювання.

Тест на коронавірус

Тест на коронавірус

DW

При наявності у себе підозри на COVID-2019 необхідно викликати "швидку" і ізолювати себе від оточуючих. Якщо ви стали свідком зловживанням з боку медиків, зверніться на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я по телефону 0-800-505-201.

Як писав OBOZREVATEL раніше, група британських вчених стверджує, що вакцина від коронавірусу знаходиться на межі розробки. Вона дала перший успішний результат у випробуваннях.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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