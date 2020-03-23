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Що робити людям з астмою під час коронавірусу: лікарі дали поради

1.6т
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Пацієнти з астмою знаходяться в групі найбільшого ризику під час пандемії коронавірусу COVID-19.

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Як повідомив Центр громадського здоров'я України, новий коронавірус може викликати напади астми і пневмонії.

Що робити людям з астмою під час коронавірусу: лікарі дали поради

"Дотримуйтеся точної інструкції прийому ліків від астми. Переконайтеся, що у вас є 30-денний запас безрецептурних ліків і обладнання, якщо потрібно довго залишатися вдома", – йдеться в повідомленні.

Також необхідно уникати дезінфікуючих засобів, які можуть викликати напад астми.

"Збільшення випадків зараження COVID-19 викликають тривогу і стрес. Сильні емоції можуть спровокувати напад астми. Тому вживайте заходів, щоб впоратися зі стресом і тривогою", – відзначається в рекомендаціях.

Крім того, астматикам радять триматися подалі від натовпу і людей з симптомами ГРВІ.

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Тема
Коронавірус
Теги
хвороба вірус
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