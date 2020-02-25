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/ Пульмонологія

Що потрібно знати про коронавірус: Супрун провела лікнеп українцям

2.1т
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Колишнія міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун дала українцям рекомендації, як поводитися на тлі масової паніки через коронавірус.

Також медикиня дала поради щодо профілактики захворювання на своїй сторінці в Facebook. "Читайте і поширюйте інформацію тільки з надійних джерел", – акцентувала вона увагу.

Щоб заспокоїти оточуючих, Супрун запропонувала українцям завантажити і надрукувати кілька сторінок перевіреної інформації про коронавірус. "Повісьте їх у себе в під'їзді, ліфті, офісі, школі, університеті, на роботі. Так ви допоможете проінформувати громадськість і потенційно зменшити ризики захворіти людей навколо", – пояснила вона задумку.

Супрун дала поради українцям, які панікують через коронавірус

Супрун дала поради українцям, які панікують через коронавірус

Зменшити ризик захворіти, за словами Супурун, допоможуть елементарні рекомендації: не торкайтеся брудними руками до очей, носа або рота і уникайте тісного контакту з хворими людьми і натовпом.

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, щоб запобігти зараженню інших:

  • Залишайтеся вдома, якщо захворіли.

  • Уникайте тісного контакту з іншими людьми.

  • Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю та чхання, а після цього ретельно мийте руки.

  • Регулярно провітрюйте приміщення і дезінфікуйте поверхні.

  • Будьте на зв'язку зі своїм сімейним лікарем.

  • Використовуйте захисну маску, дотримуючись правил (міняти кожні 4 години, не торкатися до зовнішньої частини руками).

При подорожах Супрун закликала також дотримуватися простих порад:

  • Підтримувати гігієну рук.

  • Уникати відвідування ринків тварин і птахів.

  • Уникати відвідування хворих і натовпу.

  • Звернутися до лікаря у разі появи симптомів – кашлю, лихоманки або труднощів із диханням.

  • Краще утриматися від поїздок до Китаю.

"Пам'ятайте, що за симптомами коронавірус схожий на гостру респіраторну інфекцію в основному це лихоманка, кашель, проблеми з диханням. Симптоми можуть проявитися через 2-14 днів після зараження, хоча зараз відомі випадки більш тривалого інкубаційного періоду. Вірус може викликати запалення обох легень", – попередила вона.

"Пам'ятайте, що інформаційна гігієна, критичне мислення і здоровий глузд вносять вагомий внесок у зменшення поширеності небезпечних хвороб!" – резюмувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті чоловіка з підвищеною температурою госпіталізували через те, що 21 день тому він контактував із громадянином Китаю в Ніредьгазі (Угорщина), однак підозра на коронавірус не підтвердилася.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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