Що потрібно знати про коронавірус: Супрун провела лікнеп українцям

Колишнія міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун дала українцям рекомендації, як поводитися на тлі масової паніки через коронавірус.

Також медикиня дала поради щодо профілактики захворювання на своїй сторінці в Facebook. "Читайте і поширюйте інформацію тільки з надійних джерел", – акцентувала вона увагу.

Щоб заспокоїти оточуючих, Супрун запропонувала українцям завантажити і надрукувати кілька сторінок перевіреної інформації про коронавірус. "Повісьте їх у себе в під'їзді, ліфті, офісі, школі, університеті, на роботі. Так ви допоможете проінформувати громадськість і потенційно зменшити ризики захворіти людей навколо", – пояснила вона задумку.

Супрун дала поради українцям, які панікують через коронавірус

Зменшити ризик захворіти, за словами Супурун, допоможуть елементарні рекомендації: не торкайтеся брудними руками до очей, носа або рота і уникайте тісного контакту з хворими людьми і натовпом.

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, щоб запобігти зараженню інших:

Залишайтеся вдома, якщо захворіли.

Уникайте тісного контакту з іншими людьми.

Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю та чхання, а після цього ретельно мийте руки.

Регулярно провітрюйте приміщення і дезінфікуйте поверхні.

Будьте на зв'язку зі своїм сімейним лікарем.

Використовуйте захисну маску, дотримуючись правил (міняти кожні 4 години, не торкатися до зовнішньої частини руками).

При подорожах Супрун закликала також дотримуватися простих порад:

Підтримувати гігієну рук.

Уникати відвідування ринків тварин і птахів.

Уникати відвідування хворих і натовпу.

Звернутися до лікаря у разі появи симптомів – кашлю, лихоманки або труднощів із диханням.

Краще утриматися від поїздок до Китаю.

"Пам'ятайте, що за симптомами коронавірус схожий на гостру респіраторну інфекцію – в основному це лихоманка, кашель, проблеми з диханням. Симптоми можуть проявитися через 2-14 днів після зараження, хоча зараз відомі випадки більш тривалого інкубаційного періоду. Вірус може викликати запалення обох легень", – попередила вона.

"Пам'ятайте, що інформаційна гігієна, критичне мислення і здоровий глузд вносять вагомий внесок у зменшення поширеності небезпечних хвороб!" – резюмувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті чоловіка з підвищеною температурою госпіталізували через те, що 21 день тому він контактував із громадянином Китаю в Ніредьгазі (Угорщина), однак підозра на коронавірус не підтвердилася.

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