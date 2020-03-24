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/ Пульмонологія

Що коронавірус робить із легенями: лікарка назвала головну небезпеку

1.5т
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Коронавірус COVID-19 небезпечний тим, що наразі немає лікарського препарату прямої противірусної дії.

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Про це "Українським новинам" розповіла лікарка-пульмонологиня, терапевтка першої категорії Яна Умовист.

"Якщо вірус потрапляє в тканину легенів, він безперешкодно розмножується і порушує життєдіяльність клітин легеневої тканини. І на цьому тлі приєднується бактеріальна інфекція, яка в свою чергу вимагає призначення антибіотиків", – пояснила лікарка.

Коронавірус

Коронавірус

Медикиня пояснила, що COVID-19 належить до групи респіраторних вірусів, яких більше 200. Всі ці віруси викликають ГРВІ, тому не потрібно починати паніку, якщо почався нежить та інші симптоми застуди.

Респіраторні віруси

Респіраторні віруси

Українські новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на 24 березня зафіксували 97 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Раніше медики виявили, що у половини тих, хто заразився коронавірусом, не було жодних симптомів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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