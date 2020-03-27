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/ Пульмонологія

Що коронавірус робить із легенями людини: лікарі показали моторошне відео

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У мережі показали легені 59-річного чоловіка, хворого на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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Відео в форматі 3D опублікувала університетська клініка Джорджа Вашингтона (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Легені пацієнта зняли через кілька днів після того, як у нього з'явилися перші симптоми. На кадрах видно великі пошкодження і запалення, виділені жовтим кольором. У легенях здорової людини жовтих ділянок не буває.

Коронавірус руйнує легені: лікарі показали страшні кадри

Коронавірус руйнує легені: лікарі показали страшні кадри

Як пише CNN, пацієнт потребує штучної вентиляції легенів, окремий апарат займається циркуляцією його крові і насичення її киснем.

"Це не 70 або 80-річний пацієнт з імунодефіцитом і діабетом. Крім високого кров'яного тиску, у нього немає інших серйозних медичних проблем", – розповів начальник грудної хірургії в лікарні університету Джорджа Вашингтона Кот Мортман.

Він звернув увагу, що при такому ушкодженні легенів загоєння може тривати довго. Приблизно 2-4% пацієнтів із COVID-19 отримують незворотні пошкодження.

"Я хочу, щоб всі побачили це і зрозуміли, що може трапитися", – сказав Мортман і додав, що "люди повинні поставитися до цього серйозно".

Раніше OBOZREVATEL писав, як коронавірус поводиться в організмі і чому хворі вмирають.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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