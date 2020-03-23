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Щеплення від грипу не врятує від коронавірусу – ВООЗ

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Всесвітня організація охорони здоров'я спростувала інформацію про те, що вакциновані від сезонного грипу люди нібито краще переносять коронавірус або хворіють ним у легкій формі.

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Про це заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тарік Язаревич. Його слова цитують РИА Новости.

Щеплення від грипу не врятує від коронавірусу – ВООЗ

"Не існує наукових доказів про достовірність цього факту", – сказав він.

Також, зауважив Язаревич, не мають під собою доказів і твердження про ймовірність заразитися COVID-19 через воду з-під крана.

Карта поширення коронавірусу COVID-2019 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що коронавірус COVID-19, спалах якого трапився в Китаї, є не грипом, а окремою і небезпечнішою хворобою.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Теги
Щеплення від грипу вірус
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