Щеплення від грипу не врятує від коронавірусу – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я спростувала інформацію про те, що вакциновані від сезонного грипу люди нібито краще переносять коронавірус або хворіють ним у легкій формі.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тарік Язаревич. Його слова цитують РИА Новости.

"Не існує наукових доказів про достовірність цього факту", – сказав він.

Також, зауважив Язаревич, не мають під собою доказів і твердження про ймовірність заразитися COVID-19 через воду з-під крана.

Карта поширення коронавірусу COVID-2019 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що коронавірус COVID-19, спалах якого трапився в Китаї, є не грипом, а окремою і небезпечнішою хворобою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!