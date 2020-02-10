Ще один українець заразився коронавірусом на Diamond Princess

На круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть з 3 лютого на карантині в японському порту Йокогама, зросла кількість заражених коронавірусом 2019-nCoV – серед них ще один українець.

Про це повідомили на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

"Станом на 10 лютого отримано результати досліджень усіх 439 зразків, що дало можливість виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019-nCoV. Зокрема, захворіли двоє громадян України", – йдеться у зверненні.

У МОЗ додали, що наразі українці зняті з лайнера та перевезені до японської лікарні столичного регіону. Там вони перебуватимуть в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

"Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед тих пасажирів та членів екіпажу, хто тісно контактував із нововиявленими захворілими особами й тими, у кого виникли характерні симптоми", – додали у МОЗ.

Своєю чергою оператор круїзного лайнера повідомив, що серед нових занедужалих є 45 громадян Японії, 11 американців, четверо австралійців, троє з Філіппін і по одному з Великобританії, Канади й України.

Як повідомив на брифінгу в Києві виконуючий обов'язки гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин, двоє українців, що заразилися – це обслуговуючий персонал лайнера. Жінці 37 років, а чоловіку 25. Він зазначив, що у обох українців немає симптомів, захворювання проходить у легкій формі.

Нагадаємо, на лайнері Diamond Princess, де виявлено спалах 2019-NCoV, перебувають 25 українців – членів екіпажу. Один із них став першим українцем з підтвердженим випадком коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що його госпіталізували до японської лікарні, де в ізоляції під наглядом медиків він пробуде не менше, ніж 14 днів. Водночас станом на 10 лютого українець почувається добре, видимих ознак хвороби в нього немає.

Судно затримали 4 лютого в порту Йокогама і наступного дня відправили на карантин. Корабель вирушив у круїз 20 січня, але повернувся в гавань після того, як в Гонконзі на берег зійшов чоловік, у якого було діагностовано 2019-nCoV.

Довідка:

Вірус 2019-nCoV – варіант коронавірусу, який досі не передавався людям.

Коронавіруси – сімейство вірусів, що охоплює 38 видів збудників, лише шість (а з новим – сім) із яких уражають людину.

Дослідники вважають, що, найімовірніше, 2019-nCoV поширився на людей від тварин, але здатний також передаватися від людини до людини.

Серед симптомів зараження: підвищена температура, кашель, утруднене дихання.

Зауважимо також, що Україна отримала дозвіл на евакуацію своїх громадян із китайської провінції Хубей у зв'язку зі стрімким поширенням її територією небезпечного вірусу 2019-nCoV. У посольстві України в КНР заявили, що вона відбудеться у вівторок, 11 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жертвами 2019-nCoV станом на ранок 10 лютого вже стали 910 осіб. Лише за останню добу кількість загиблих збільшилася на 99.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!