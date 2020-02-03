Рятують від коронавируса: "Інтерхім" передав прикордонникам і медикам противірусний препарат

ТДВ "Інтерхім" безоплатно передав прикордонникам і медикам 200 тисяч доз противірусного препарату "Аміксин" для профілактики зараження китайським коронавірусом 2019-nCov.

Домовленість про це була досягнута під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даниловим.

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"Головна мета нашої пропозиції - допомога, при чому безкоштовна. Адже є служби, які першими стикаються з пацієнтами, зараженими вірусами, і мають високі ризики інфікування. Зокрема, це прикордонники, які стоять на кордонах країни, і співробітники інфекційних лікарень.

Ми передамо препарат для профілактики працівникам Державної прикордонної служби в усі регіони України, а також лікарям і медперсоналу всіх інфекційних лікарень, які визначені як базові медустанови для госпіталізації заражених китайським коронавірусом", - повідомив генеральний директор компанії Анатолій Редер.

Він зазначив, що мова йде не про лікування, а виключно про профілактику.

"Ми не претендуємо на панацею, і не говоримо про те, що у нас в руках ліки від китайського коронавіруса. Але ми точно знаємо, що застосування препарату дає додатковий шанс не заразитися", - додав Редер.

Як відзначили в "Інтерхім", за тривалий період успішного медичного використання, препарат "Аміксин" довів свою противірусну дію і імуномодулюючий ефект.

Зараз препарат вже переданий в більшість інфекційних лікарень більшості областей і в чотири регіони для Держприкордонслужби.

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