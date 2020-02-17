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/ Пульмонологія

"Рятуйте!" Українка з Уханя розповіла жахи про коронавірус і звернулася до влади. Відео

4.1т
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Українка Юлія Азарова, яка проживає у місті Ухань (Китай), де спалахнув смертельний коронавірус, повідомила, що в місті посилили заходи безпеки – на вулицю дозволяють виходити лише двічі чи навіть один раз на тиждень.

Однак, за її словами, українська влада не поспішає забирати своїх громадян. Про це вона розповіла у відеокоментарі для "5 каналу" (щоб подивитися звернення, доскрольте новину до кінця).

За її словами, стан здоров'я медики перевіряють в усіх приміщеннях та будівлях.

"Рятуйте!" Українка з Уханя розповіла жахи про коронавірус і звернулася до влади. Відео

"Для виходу в місто один раз на тиждень мені й чоловікові необхідний спеціальний пропуск, виданий адміністрацією житлового комплексу. Всім тим, хто повернеться в Україну, я хочу побажати здоров'я. Ухань захворів, але я вірю, що вже скоро він видужає і знову засяє усіма барвами", – сказала вона.

Азарова розповіла, що літак для повернення додому чекало багато українців, але він так і не прилетів.

"Замість правильно скоординованої роботи нам повідомили про пошук локації. Насправді, на той момент стало зрозуміло, що, напевно, ніхто не поспішає з евакуацією українських громадян.

У складних життєвих ситуаціях люди особливо чутливі до фальші та нещирості, тому пояснення міністра про те, що нібито не були підписані форми для вильоту – не більше, ніж блеф.

Ситуація для багатьох, хто тут перебуває, складна. І насамперед психологічно. І тим паче дивно було побачити заяву депутатки Василевської-Смаглюк про те, що коронавірус – це просто маркетинговий хід. Вдумайтеся: щодня вірус забирає щонайменше 100 життів. Ці смерті аж ніяк не фейкові, а небезпека бути інфікованим – вона реальна. Тому порожні висловлювання хоробрих на відстані тут абсолютно недоречні", – сказала вона.

Вона звернулася до української влади з проханням скоріше вирішити питання евакуації громадян.

"Багато українців тут із гордістю говорять, звідки вони. Але вам, особам при владі, напевно, немає що відповісти. Є чудове китайське прислів’я: "Якщо бажаєш заволодіти серцем іншого – ніколи не покидай його". Тому я звертаюся до тих, від кого залежить вирішення цього питання. ДумайТЕ, дійТЕ, рятуйТЕ!" – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї ввели смертну кару за приховування симптомів коронавірусу та перекручування даних про стан хворих.

Також радник Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомий вірусолог Айра Лонджін заявив, що заразитися коронавірусом можуть дві третини населення планети.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Зеленский вас туда не посылал(вы при барыге туда поехали) а для пи-ара слишком дорого и выхлопа мало.
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