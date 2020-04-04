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/ Пульмонологія

Рукавички не врятують від коронавірусу: медики розвінчали міф

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Медики розвінчали міф про те, що хірургічні рукавички є ідеальним засобом захисту при спілкуванні з людьми, зараженими коронавірусом.

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Деякі експерти вважають, що пара брудних рукавичок може бути небезпечніше просто брудних рук, що тільки погіршить ситуацію з COVID-19, пише whnt.com.

Причина цього те, що хірургічні рукавички по структурі схожі з шкірою. Вони також поглинають мікроби і патогени із забруднених поверхонь. Якщо доторкнутися ними до лиця, можна заразитися, як і в випадку з брудними руками.

Медики розвінчали міф про рукавички

Медики розвінчали міф про рукавички

openbusiness.ru

Щоб рукавички служили захистом від вірусу, необхідно регулярно міняти їх або очищати за допомогою води і мила.

"Переконайтеся, що ви не торкаєтеся очей, носа або рота руками в рукавичках. Використовуйте їх тільки один раз, відразу ж знімайте їх і мийте руки не менше 20 секунд з милом і водою", – радять медики.

Як писав OBOZREVATEL раніше, лікар розповіла, як правильно носити медичну маску, щоб захиститися від коронавірусу COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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