Розвінчано гучний фейк про коронавірус у бананах: звідки ростуть ноги

Напевно, багато хто з вас вже отримали від друзів-знайомих повідомлення про те, що в зв'язку з поширенням китайського коронавірусу варто відмовитися від вживання бананів – мовляв, інфекція може причаїтися і там.

Однак медики закликають не слухати подібні "лякалки", оскільки це не більше, ніж фейк.

Новини У Києві зареєстрували випадок коронавірусу

"Припиніть панікувати й поширювати в месенджерах всілякі лякалки про коронавіруси й банани", – йдеться в пості Facebook групи "По той бік новин".

У повідомленні йдеться, що, по-перше, стандартне фейкове повідомлення, яке зараз може отримати кожен, говорить про загрозу вірусу n7n9, тоді як вірус, про який зараз усі говорять і відстежують в світі – це коронавірус 2019-nCoV. Найімовірніше, корінням фейк сягає ще 2013 року, коли вирував H7N9, відомий як "пташиний грип".

Вірусне повідомлення масово поширюють в Facebook OBOZREVATEL

Як відомо, цей фейк облетів вже всі російськомовні країни, а вперше його відстежили в Казахстані. Там, до речі, цю інформацію довелося спростовувати віцеміністру охорони здоров'я.

"Інформація про "заражені банани" з півдня не відповідає дійсності. Варто довіряти тільки перевіреним і офіційним джерелам. Щодо цього Міністерство охорони здоров'я вже звернулося до відповідних органів для пошуку й притягнення до відповідальності осіб, які поширюють недостовірну інформацію", – заявив на брифінгу віцеміністр охорони здоров'я Казахстану Камалжан Надиров.

Варто зазначити, що поки немає ніяких офіційних підтверджень чи згадок про те, що коронавірус передається через банани. Їх і не буде, тому що збудник поширюється від тварини до людини й від людини до людини.

Також у пості назвали неможливою вірогідність заразитися і через посилки з Китаю. "Імовірність того, що вірус зможе існувати поза організмом ссавців більше, ніж дві доби, зводиться майже до нуля. Крім того, потрібна певна кількість вірусу, щоб захворіти. Через предмети побуту, які кілька тижнів подорожували, це нереально", – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що китайський вчений попередив про ризик глобальної епідемії через коронавірус.

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