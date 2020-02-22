Американські чиновники повідомили, що тисячі акаунтів, пов'язаних з Росією, у Twitter, Facebook і Instagram поширюють антиамериканську дезінформацію про новий коронавірус COVID-19, який з'явився в Китаї.

Як повідомляє AFP з посиланням на власні джерела, кампанію з дезінформації, яка включає поширення теорій змови, РФ почала місяць тому.

"Мета Росії – посіяти розбрат і послабити американські інститути та спілки зсередини, зокрема за допомогою підпільних і згубних кампаній", – заявив заступник держсекретаря США у Європі і Євразії Філіп Рікер.

Росію спіймали на розповсюдженні фейків про коронавірус

Повідомляється, що фейки поширюються декількома мовами, а саме: англійською, французькою, іспанською, італійською та німецькою. При цьому, основною ідеєю розповсюджуваних росіянами теорій є те, що вірус був створений США для "ведення економічної війни з Китаєм".

Також росіянами активно поширюється меседж про те, що COVID-19 нібито є "біологічною зброєю, розробленою ЦРУ", наголосили співрозмовники інформагентства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї стався новий спалах коронавірусу. За добу 21 лютого заразилися понад дві тисячі осіб.

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