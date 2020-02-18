В'їзд закрито! Росія пішла на надзвичайні заходи через коронавірус

Росія заборонила з 20 лютого в'їзд усім громадянам Китаю, включно з трудовими мігрантами, туристів і студентів, через спалах смертельного коронавірусу.

Відповідне розпорядження підписав у вівторок, 18 лютого, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. Документ опублікували на сайті уряду країни.

Раніше це рішення затвердив оперативний штаб із попередження завезення і розповсюдження в Росії коронавірусу COVID-19. Відзначається, що на такий крок пішли "в зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в КНР і триваючим прибуттям на територію РФ громадян КНР".

Росія пішла на надзвичайні заходи через коронавірус

"Обмеження не торкнуться транзитних пасажирів", – додали в штабі.

Також влада Росії тимчасово припизупинила оформлення документів для в'їзду громадян Китаю в Росію, зокрема прийом документів на візу, видачу запрошень на в'їзд, дозволів на залучення іноземних працівників. Прийом будь-яких документів припиняється з 19 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися подробиці евакуації Україною людей із Китаю. Всього планується евакуювати 49 українців і до 25 іноземних громадян. Останні пройдуть в Україні обсервацію.

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