"Ризикуємо переступити епідпоріг туберкульозу": медики звернулися до Зеленського

Медична громадськість України не на жарт стривожена: у зв'язку з другою "хвилею" медреформи країна може залишитися без протитуберкульозної служби.

У зв'язку з цим до президента Володимира Зеленського направлено відкритий лист, а на сайті глави держави зареєстрована відповідна петиція. Автором документів є глава правління БО "Фонд "Громадський рух "Українці проти туберкульозу" Віталій Руденко.

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"З 1 квітня 2020 протитуберкульозні установи переходять на умови контрактації з Національною службою здоров'я України. Протитуберкульозні установи претендують на пакет послуг "Лікування дорослих і дітей з туберкульозом" і повністю відповідають вимогам цього пакета. До цього закладу ретельно готувалися: автономізувались, уклали угоди з представниками МІС, завершують реєстрацію медичних працівників в Електронній системі охорони здоров'я.

Однак за попередніми даними, задекларованим НСЗУ, фінансування протитуберкульозної служби в середньому становить 20% від фінансування в 2018-2019 роках. Ця ситуація призведе до руйнування служби і масового звільнення кваліфікованих фахівців, а інші будуть отримувати мінімальну заробітну плату за умови збільшення обсягів їх роботи", – говориться в тексті петиції.

Щоб уникнути негативних наслідків і збереження повноцінного функціонування протитуберкульозної служби, главу держави просять залишити відповідну службу України на фінансування з державного бюджету та встановити "пільговий період" для переходу фтизіатричної служби на нові умови фінансування, під час якого відпрацювати реальну структуру і вартість пакета "Лікування дорослих і дітей з туберкульозом", із залученням кваліфікованих фахівців фтизіатричної служби.

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Медики попереджають, що, якщо допустити плановані реформаторські нововведення, Україна стане токсичною для країн Європи, тому що знаходиться на другому місці в світі за поширеністю туберкульозу з широкою лікарською стійкістю і входить в десятку країн світу з найвищим показником мультирезистентного туберкульозу.

Брак фінансування – це один з моментів, які можуть привести до краху протитуберкульозної служби. Зокрема, згідно з підрахунками фтизіатрів, в даний час вартість лікування хворого резистентним туберкульозом становиться 710 гривень, а за підрахунками НЗСУ (інсайдерська інформація) – не більше 340 гривень. При цьому, як зазначив під час прес-конференції генеральний директор закарпатського Центру легеневих захворювань Василь Скрип, у відомстві не можуть пояснити, звідки взялася така маленька сума і хто здійснював цей підрахунок.

Крім того, передбачається, що "підлікованого" хворого повинні після нетривалого стаціонарного лікування виписати на амбулаторне лікування, тобто, передати в руки сімейним лікаря. При цьому, за словами Скрипу, лікарі первинної ланки не готові вести таких пацієнтів.

Також подібний підхід до реформування галузі призведе до ускладнення отримання медичної допомоги пацієнтами, скорочення кількості ліжкомісць у стаціонарах, відповідно, зменшенню зарплат співробітників (які і без того залишають бажати кращого) і подальшого їх звільнення, що врешті-решт, призведе до краху протитуберкульозної служби.

"З таким успіхом ми ризикуємо незабаром переступити епідпоріг туберкульозу (а це 1% інфікування населення) і подальшої повної втрати контролю над хворобою. Зокрема, існує загроза, що не просто хворих побільшає, а збільшиться кількість пацієнтів з резистентною формою хвороби, тобто тією, яка не лікується. Адже якщо не долікувати хворого на туберкульоз (а це ще гірше, ніж зовсім не лікувати), що ймовірно при нових підходах, захворювання перетворюється в стійку до антибіотиків форму і стане ще більш небезпечною для самого пацієнта і оточуючих ", – пояснив MedOboz доктор медичних наук, професор, завідувач відділення торакальної хірургії Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім Ф.Г. Яновського Ігор Калабуха.

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