Ринок в Ухані – не першоджерело? У Китаї зробили гучну заяву про коронавірус

Китайські вчені з'ясували, що передача коронавірусу почалася ще в кінці листопада.

Як передає РБК, про це сказано в дослідженні фахівців тропічного ботанічного саду Академії наук Китаю.

Перший хворий з'явився тільки 15 грудня. На думку вчених, умовний "нульовий пацієнт", ймовірно, підхопив вірус за кілька тижнів до цього, а через погані санітарні умови та масового скупчення людей ринок в Ухані став лише каталізатором для більш швидкого поширення хвороби.

Спочатку вважалося, що одним з можливих джерел зараження були кажани, які незаконно продавалися на ринку морепродуктів в Ухані. Тепер же вчені заявили, що коронавірус потрапив на ринок з іншого місця.

коронавірус gazeta.ru

Як писав OBOZREVATEL, в США викрили Росію в розпалюванні паніки навколо коронавірусу. У Москві вже зухвало відреагували на звинувачення.

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