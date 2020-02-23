Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Ринок в Ухані – не першоджерело? У Китаї зробили гучну заяву про коронавірус

14.1т
Читати матеріал російською

Китайські вчені з'ясували, що передача коронавірусу почалася ще в кінці листопада.

Як передає РБК, про це сказано в дослідженні фахівців тропічного ботанічного саду Академії наук Китаю.

Перший хворий з'явився тільки 15 грудня. На думку вчених, умовний "нульовий пацієнт", ймовірно, підхопив вірус за кілька тижнів до цього, а через погані санітарні умови та масового скупчення людей ринок в Ухані став лише каталізатором для більш швидкого поширення хвороби.

Новини
Хто придумав карантин: чого чекати і чи можуть його оголосити в Україні через коронавірус

Спочатку вважалося, що одним з можливих джерел зараження були кажани, які незаконно продавалися на ринку морепродуктів в Ухані. Тепер же вчені заявили, що коронавірус потрапив на ринок з іншого місця.

коронавірус

коронавірус

gazeta.ru

Як писав OBOZREVATEL, в США викрили Росію в розпалюванні паніки навколо коронавірусу. У Москві вже зухвало відреагували на звинувачення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
30
2
Смішно
22
Цікаво
8
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини