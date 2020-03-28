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/ Пульмонологія

Результат за п'ять хвилин: в США запускають виробництво революційних тестів на коронавірус

1.9т
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Abbott Laboratories запустить серійне виробництво швидких тестів на коронавірус.

Як повідомила пресслужба американської хіміко-фармацевтичної корпорації, виробництво вже схвалило Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів (FDA).

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Запуск виготовлення тестів почнеться наступного тижня, компанія планує наростити обсяги до 50 тисяч в день. Цей тест визначає наявність коронавірусу за п'ять хвилин, а негативний результат підтверджується за 13 хвилин.

Нещодавно FDA також схвалила використання тесту, розробленого компанією Cepheid.

Тест на коронавірус

Тест на коронавірус

DW

Як писав OBOZREVATEL, українські вчені розробили тест-системи для діагностики коронавірусу, точність яких 99,9%. Менш ніж за тиждень вчені можуть зробити набори на 10 тисяч вимірювань.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
США
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