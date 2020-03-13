Результат за 3 хвилини: в Ізраїлі розробили програму для діагностики коронавіруса

Ізраїльська стартап-компанія RADLogics заявила про розробку автоматизованої програми миттєвого виявлення коронавіруса COVID-19 на основі аналізу знімків комп'ютерної томографії.

Заснована на штучному інтелекті платформа з високою швидкістю і точністю діагностує у пацієнтів коронавірус, а також робить моніторинг перебігу захворювання, повідомляється на сайті Cornell University.

Так, згідно з результатами дослідження, ймовірність правильної діагностики хворих пацієнтів склала 98,2% і 92,2% - ймовірність правильної діагностики здорових пацієнтів. Відзначається, що дослідження проводилися на основі даних про 157 пацієнтів з Китаю і США. Для аналізу 400 знімків комп'ютерної томографії програмі знадобилося 30 секунд, сама ж процедура КТ грудної клітини вимагає близько 2 хвилин на одного пацієнта.

Відомо, що для пацієнтів з коронавірусом система виводить кількісні показники зниження прозорості легеневої тканини, а також візуалізує великі помутніння на "тепловій карті" легенів – як на плоских знімках в розрізі, так і в тривимірному форматі. Введений розробниками кількісний "індекс коронавіруса" дозволяє вимірювати динаміку захворювання з плином часу.

За словами представників компанії, це первинне дослідження, масштаб якого в даний час істотно розширюється, довело, що розроблений в стислі терміни алгоритм аналізу зображень комп'ютерної томографії на основі штучного інтелекту може досягти високої точності в діагностиці коронавіруса, а також в кількісному аналізі і моніторингу динаміки захворювання.

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