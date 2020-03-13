Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Результат за 3 хвилини: в Ізраїлі розробили програму для діагностики коронавіруса

1.2т
Читати матеріал російською

Ізраїльська стартап-компанія RADLogics заявила про розробку автоматизованої програми миттєвого виявлення коронавіруса COVID-19 на основі аналізу знімків комп'ютерної томографії.

Заснована на штучному інтелекті платформа з високою швидкістю і точністю діагностує у пацієнтів коронавірус, а також робить моніторинг перебігу захворювання, повідомляється на сайті Cornell University.

Так, згідно з результатами дослідження, ймовірність правильної діагностики хворих пацієнтів склала 98,2% і 92,2% - ймовірність правильної діагностики здорових пацієнтів. Відзначається, що дослідження проводилися на основі даних про 157 пацієнтів з Китаю і США. Для аналізу 400 знімків комп'ютерної томографії програмі знадобилося 30 секунд, сама ж процедура КТ грудної клітини вимагає близько 2 хвилин на одного пацієнта.

Відомо, що для пацієнтів з коронавірусом система виводить кількісні показники зниження прозорості легеневої тканини, а також візуалізує великі помутніння на "тепловій карті" легенів – як на плоских знімках в розрізі, так і в тривимірному форматі. Введений розробниками кількісний "індекс коронавіруса" дозволяє вимірювати динаміку захворювання з плином часу.

За словами представників компанії, це первинне дослідження, масштаб якого в даний час істотно розширюється, довело, що розроблений в стислі терміни алгоритм аналізу зображень комп'ютерної томографії на основі штучного інтелекту може досягти високої точності в діагностиці коронавіруса, а також в кількісному аналізі і моніторингу динаміки захворювання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли варто чекати вакцину і ліки від коронавіруса.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини