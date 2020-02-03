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/ Пульмонологія

Режим підвищеної готовності: в Україні затвердили екстрений план протидії коронавірусу

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Уряд затвердив план запобігання занесенню і поширенню на території України коронавірусу 2019-nCoV з Китаю, а також Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, надалі уряд розроблятиме також плани на регіональному рівні для окремих областей. Лікарні повинні підготуватися до можливого випадку захворювання, визначити потребу в ліках та обладнанні.

Крім того, за словами Гончарука, уряд зобов'язав провести навчання в медичних закладах щодо готовності прийняти потенційних хворих. Міністерство охорони здоров’я має проконтролювати весь процес та допомогти методологічно.

В Україні затвердили план протидії коронавірусу

В Україні затвердили план протидії коронавірусу

Також МЗС та МОЗ порекомендували тимчасово утриматися від туристичних і ділових поїздок до провінції Хубей та міста Ухань, де є найбільший ризик зараження, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших територій Китайської Народної Республіки.

Прем'єр зазначив, що для китайських студентів, які навчаються в Україні, продовжено канікули.

Він додав, що разом з тим, уряд також встановив режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного захисту. Усі відповідні служби готові до оперативної мобілізації.

Нагадаємо, кількість жертв смертельного коронавірусу 2019-nCoV станом на ранок 3 лютого досягла 362 осіб. У Китаї загинула 361 людина, ще одна – на Філіппінах.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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