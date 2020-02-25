Рентгенологиня показала, що відбувається з легкими пацієнта, зараженого коронавірусом. фото

Новий китайський коронавірус COVID-19 викликав переполох і паніку в усьому світі. Зокрема, найбільший страх викликає здатність вірусу викликати важку форму пневмонії, при якій виживають не всі пацієнти.

"У журналі Radiology опублікована вже 21 стаття про рентгенологічні знахідки у пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією. За спостереженнями вчених, прояви COVID-2019 на КТ легенів неспецифічні і схожі на інші вірусні пневмонії", – написала рентгенологиня Олександра Крисанова у себе в Instagram, додавши, що пневмонія діагностується у більшості пацієнтів з коронавірусом.

Отже, за її словами, до типових проявів на КТ легенів у пацієнта з COVID-2019 відносяться:

– округлі або неправильної форми ділянки "матового скла" переважно в кортикальних відділах нижніх часток легенів;

– двостороннє ураження;

– ділянки консолідації легеневої тканини;

– симптом бруківки: поєднання матового скла з потовщеними междольковимі перегородками;

– потовщення междолькових перегородок.

КТ легенів пацієнта з коронавірусом Instagram Олександри Крисанової

КТ легенів пацієнта з коронавірусом Instagram Олександри Крисанової

КТ легенів пацієнта з коронавірусом Instagram Олександри Крисанової

КТ легенів пацієнта з коронавірусом Instagram Олександри Крисанової

"Нетиповими вважаються прояви, такі як симптом зворотного Гало (зона матового скла, оточена по периферії зоною консолідації) і плевральний випіт", – зазначила лікарка.

Вона додала, що при прогресуванні захворювання щільність легеневої тканини швидко збільшується аж до дифузного альвеолярного ушкодження (симптом "білих легенів"). Тому протягом двох тижнів важливо виконувати КТ в динаміці.

"При сприятливому перебігу інфільтрація поступово розсмоктується, а в результаті формуються ділянки фіброзу", – каже Крисанова.

Також рентгенологиня підкреслила той факт, що у 15 з 51 пацієнта з симптомами інфекції і КТ-ознаками вірусної пневмонії був негативний результат ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) зі зворотною транскрипцією в день госпіталізації. Результати тесту стали позитивними лише протягом тижня.

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