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/ Пульмонологія

Рентген не допоможе: названа нетипова ознака коронавірусу

1.7т
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Учені з'ясували, що деякі пацієнти, у яких коронавірус підтвердили лабораторно, можуть не відчувати проблем з диханням.

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Про це повідомляє видання letribunaldunet. Такі випадки лікарі називають нетиповими – незважаючи на дуже низький рівень кисню в крові, пацієнти не відчували труднощів при диханні. На рентгені або комп'ютерній томографії їхні легені виглядають здоровими і наповненими повітрям. Проте, їх рівень кисню в крові дуже низький.

"Це схоже на те, як ніби десятки тисяч моїх нью-йоркських співвітчизників застрягли в літаку на висоті 9000 метрів, і тиск в кабіні поступово скидвся", – пояснила лікарка швидкої допомоги у Брукліні Кемерон Кайл-Сіделл.

Рентген не допоможе: названа нетипова ознака коронавірусу

Однак, приблизно 30% пацієнтів з коронавірусом надходять до лікарні з більш класичними ознаками гострого респіраторного захворювання – їх легені серйозно вражені. Це призводить до затруднення дихання і задишки.

Спосіб лікування цих пацієнтів не такий, як у тих, хто відчуває нестачу кисню без затруднення дихання.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Індії заявили, що розробили дешевий набір для тестування COVID-19, який, займає всього 10 хвилин для виявлення інфекції.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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