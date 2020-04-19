Рентген не допоможе: названа нетипова ознака коронавірусу

Учені з'ясували, що деякі пацієнти, у яких коронавірус підтвердили лабораторно, можуть не відчувати проблем з диханням.

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Про це повідомляє видання letribunaldunet. Такі випадки лікарі називають нетиповими – незважаючи на дуже низький рівень кисню в крові, пацієнти не відчували труднощів при диханні. На рентгені або комп'ютерній томографії їхні легені виглядають здоровими і наповненими повітрям. Проте, їх рівень кисню в крові дуже низький.

"Це схоже на те, як ніби десятки тисяч моїх нью-йоркських співвітчизників застрягли в літаку на висоті 9000 метрів, і тиск в кабіні поступово скидвся", – пояснила лікарка швидкої допомоги у Брукліні Кемерон Кайл-Сіделл.

Однак, приблизно 30% пацієнтів з коронавірусом надходять до лікарні з більш класичними ознаками гострого респіраторного захворювання – їх легені серйозно вражені. Це призводить до затруднення дихання і задишки.

Спосіб лікування цих пацієнтів не такий, як у тих, хто відчуває нестачу кисню без затруднення дихання.

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