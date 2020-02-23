РБНО закликала Кабмін відновити діяльність санепідслужби

Рада національної безпеки України запропонувала Кабінету міністрів відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби через коронавірус.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов у Нових Санжарах, прокоментувавши ситуацію із побоюваннями через можливу епідемію, передає ТСН.

"З коронавірусом нічого такого складного, страшного, як ми вважаємо, немає. Якщо хтось вважає, що він обов'язково повинен десь з'явитися в країні, ми б хотіли зробити все від нас залежне, щоб цього не сталося. Те, що стосується засідання, воно не відбувалося. Я вважав, що це було дуже доцільно. Є відповідні інституції, які цим повинні займатися", – розповів він.

Данілов додав, що жодної тактики замовчування щодо коронавірусу у влади не було.

Олексій Данілов Кадр з відео

"Було чотири об'єкти, які було визначено заздалегідь. В залежності від тих чи інших процесів приймалися ті чи інші рішення. Секретів ніхто не робив свідомо. Просто не очікували, що буде таке сприйняття ситуацій. Служба безпеки України та інші інститути кожного дня роблять свій моніторинг. Те, що стосується питання втручання ззовні на територію нашого інформаційного простору, – це відбувається майже щодня ", – додав він.

За словами Данілов , Україна не має необхідної систему захисту, але влада повністю готова з точки зору медикаментів та медперсоналу.

"РНБО звернулася до Кабінету міністрів не повернути нашу службу, а саме, щоб вона почала виконувати ті функції, які вона повинна виконувати. Йдеться про санепідемічну службу. Але це не перевірка їдалень, кафе, ресторанів, а це чисто боротьба з такими речами, які сьогодні є в країні", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабміні розповіли, що в Україні поки що не було зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

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