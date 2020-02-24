Рано зраділи: 195 пацієнтів в Китаї повторно захворіли на коронавірус

Китайські медики зареєстрували 195 випадків повторного зараження коронавірусом COVID-19.

Так, згідно зі звітом Національної комісії охорони здоров'я Китаю, станом на 23 лютого надійшло 77 150 повідомлень про підтверджені випадки коронавіруса (з них 195 – рецидиви) і 2 592 випадків смерті в 31 провінції країни. 24 734 пацієнта були вилікувані і виписані з лікарні.

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Відомо, що з 22 лютого влада Ухань ввели обов'язковий додатковий 14-денний карантин для всіх одужавших пацієнтів. Причиною послужив той факт, що в аналізах деяких з них знову була виявлена інфекція.

Коронавірусом можна заразитися повторно Корреспондент

Тобто, такі пацієнти можуть не тільки повторно відчути симптоми хвороби, але і все ще є небезпечними для здорових людей.

"Виходить, що або імунітет формується далеко не у всіх пацієнтів (тоді про яку вакцину може йти мова, хіба що формування "брудного" імунітету, як при туберкульозі), або в Ухані є недоліки виявлення повторнозахворілих", - прокоментував ситуацію лікар Віктор Литвиненко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ситуацію з коронавірусом в Україні.

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