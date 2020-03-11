Вакцина й ліки від коронавірусу: коли чекати та як тривають розробки

Нещодавно на весь світ пролунали новини про те, що вчені відразу декількох дослідницьких центрів створили вакцини проти коронавірусу, а також готуються приставити противірусний препарат, спрямований на боротьбу з COVID-19. Однак, за словами самих науковців, всі ці фрази значно перебільшені, оскільки для створення ефективної вакцини потрібні роки й колосальні кошти.

Так, в інтернеті вже з'явилося безліч повідомлень з фотографіями, на яких зображений флакон із написом: "Коронавірусна вакцина", і гучною заявою, що засіб, створений ізраїльськими вченими, ось-ось "вийде в люди", пише Сorriere. Але правда така, що ці кадри – всього лише результат фотошопу, а не продукт, представлений у лабораторії. По-друге, самі дослідники говорять про вакцину проти інфекційного бронхіту – штаму коронавірусу, який вражає птахів, і про те, що, можливо, її вдасться адаптувати для протидії COVID-19.

Цьогоріч вакцину чекати не варто Ракурс

Зокрема, в результаті досліджень, як пояснили в самому ізраїльському інституті, було виявлено, що "коронавірус птахів має високу генетичну схожість з COVID-19 людини і використовує той же механізм поширення, що збільшує ймовірність отримання адаптованої вакцини в більш короткі терміни". Однак, на жаль, знадобиться ще багато часу, щоб закінчити протоколи безпеки, які дозволять провести випробування in vivo.

До речі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі під час наради в Білому домі заявив, що вакцина, створена й протестована протягом року, не є вакциною, яку можна використовувати. І додав, що навряд чи можна сподіватися отримати загальнодоступні безпечні вакцини навіть в 2021 році.

Звісно ж, у світовій практиці були випадки, коли вакцину створювали і допускали до використання протягом декількох місяців. Так відбувалося в 2015 році, коли вирувала епідемія вірусу Зіка. Так, вже за сім місяців засіб був готовий до випробувань, але, на щастя, в цьому вже не було необхідності, оскільки епідемія зійшла нанівець. Тепер же багато хто плекає надію, що такий же сценарій відбудеться і з COVID-19.

Пояснив Фаучі й ситуацію з вакциною проти коронавірусу, розробленою американськими вченими. Зокрема, мова про експериментальну мРНК-1273, першу партію якої направили до Національного інституту алергії та інфекційних захворювань для проведення першої фази дослідження на людях. Отже, навіть у разі успішного завершення всіх необхідних перевірок, клінічні експерименти почнуться не раніше, ніж у травні.

Цьогоріч вакцину чекати не варто LB

Австралійські вчені також нещодавно оголосили, що розробили вакцину проти COVID-19, яку незабаром планують випробовувати на людях. Згідно з їхнім повідомленням, це інший тип вакцини швидкого реагування: вона здатна впливати на амінокислотну послідовність, чим забезпечує стабільність білка, зумовлюючи тим самим сильну й точну імунну відповідь. Дослідники обіцяють вже наступного літа провести перші випробування на сотні здорових і дорослих добровольців.

Це те, що стосується вакцин. Тепер про експериментальний противірусний препарат Remdesivir, над яким тільки працюють вчені, але всі його натхненно чекають. Отже, повідомлялося, що ліки, які використовуються для лабораторних досліджень проти Sars і Mers і показали ефективність під час нейтралізації нового штаму коронавірусу 2019-nCoV, допущено до випробувань на пацієнтах. Однак насправді є безліч побоювань щодо цього препарату, і Remdesivir дотепер не отримав жодного дозволу, необхідного для початку клінічних випробувань.

У будь-якому разі експерти вважають, що полишати ідею створення вакцини й ліків від нового коронавірусу не можна – навіть якщо до літа епідемія зникне, збудник може знову активуватися восени. Водночас у перспективі розробок може з'явитися ще одна складність – економічна. Так, згідно з деякими даними, для фінансування поточних і нових дослідницьких проєктів знадобиться щонайменше 2 мільярди доларів.

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