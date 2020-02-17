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/ Пульмонологія

Рахунок на тисячі: число жертв коронавіруса досягло нової позначки

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Коронавірус з Китаю COVID-19 вбив вже 1 775. Лише за останню добу жертвами хвороби стали 106 осіб.

Кількість тих, що заразилися, досягла 71 331. За минулу добу інфікування підтвердили у 2 073 людей. Про це свідчить карта поширення захворювання від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

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Вилікувати коронавірус вдалося у 10 972 осіб. Поза Китаєм вірус убив 5 людей: в Японії, Франції, на Філіппінах, Тайвані і в адміністративному районі Гонконг.

Раніше в китайській провінції Чжецзян запустили у виробництво перші ліки, яке може бути ефективним в боротьбі з новим коронавірусів.

Рахунок на тисячі: число жертв коронавіруса досягло нової позначки

Число жертв коронавируса досягло нової позначки

Число жертв коронавируса досягло нової позначки

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї ввели смертну кару за приховування симптомів коронавируса і перекручення даних про стан хворих.

Також радник Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомий вірусолог Айра Лонджін заявив, що заразитися коронавірусів можуть дві третини населення планети.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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