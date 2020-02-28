Радник Гончарука захотів прилаштувати хворих на коронавірус із "Л/ДНР" в Україні

Радник прем'єр-міністра України Олександр Славський заявив про стурбованість ситуацією із поширенням у світі китайського коронавірусу й закликав готуватися до прийому хворих із окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у випадку "проникнення" страшного вірусу в країну, саме в ОРДЛО існує найбільша загроза його поширення.

"Що мене дійсно турбує, так це окупований схід України. З територією України все більш-менш як на сході Європи, може, трохи гірше: є якась медицина, облік захворювань, сталий уряд, який може взяти на себе відповідальність", – вважає Славський.

Олександр Славський

Водночас наголосив: головне, що має Україна – це доступ міжнародних організацій, як-от ВООЗ або "Червоного Хреста", а отже до ліків, тест-систем і вакцини.

"На сході інакше: медицини значно менше, облік і статистика, думаю, відсутня, доступу міжнародних організацій немає. Відповідальність, фактично, ніхто не несе", – зауважив він.

Пост радника Гончарука, який більше не доступний у мережі Facebook/Олександр Славський

Радник прем'єра також додав, мовляв, Україна не може взяти на себе цю відповідальність, а РФ може, та не хоче цього робити.

"Але, думаю, варто б готувати госпіталі (зокрема військові) біля лінії зіткнення до інфекційних хвороб", – підсумував Славський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що через поширення у світі епідемії китайського коронавірусу COVID-19 Україна ухвалила рішення щодо перевірки громадян на кордоні з Росією, а також на пунктах пропуску на Донбасі й біля Криму.

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