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/ Пульмонологія

Радник Гончарука захотів прилаштувати хворих на коронавірус із "Л/ДНР" в Україні

9.4т
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Радник прем'єр-міністра України Олександр Славський заявив про стурбованість ситуацією із поширенням у світі китайського коронавірусу й закликав готуватися до прийому хворих із окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у випадку "проникнення" страшного вірусу в країну, саме в ОРДЛО існує найбільша загроза його поширення.

"Що мене дійсно турбує, так це окупований схід України. З територією України все більш-менш як на сході Європи, може, трохи гірше: є якась медицина, облік захворювань, сталий уряд, який може взяти на себе відповідальність", – вважає Славський.

Олександр Славський

Олександр Славський

Водночас наголосив: головне, що має Україна – це доступ міжнародних організацій, як-от ВООЗ або "Червоного Хреста", а отже до ліків, тест-систем і вакцини.

"На сході інакше: медицини значно менше, облік і статистика, думаю, відсутня, доступу міжнародних організацій немає. Відповідальність, фактично, ніхто не несе", – зауважив він.

Пост радника Гончарука, який більше не доступний у мережі

Пост радника Гончарука, який більше не доступний у мережі

Facebook/Олександр Славський

Радник прем'єра також додав, мовляв, Україна не може взяти на себе цю відповідальність, а РФ може, та не хоче цього робити.

"Але, думаю, варто б готувати госпіталі (зокрема військові) біля лінії зіткнення до інфекційних хвороб", – підсумував Славський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що через поширення у світі епідемії китайського коронавірусу COVID-19 Україна ухвалила рішення щодо перевірки громадян на кордоні з Росією, а також на пунктах пропуску на Донбасі й біля Криму.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус ОРДЛО медицина
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз" в своем репертуаре )) Берем чьи-то слова, перекручиваем их, пишем заголовок погромче и собираем клики )) Потому что правда - ничто, бабки - все )) Мише на новую дачку они нужнее ))) А Славский прав - если в ОРДЛО начнется эпидемия, то все прокаженные понесутся на подконтрольную территорию (они и сейчас табунами за деньгами, жрачкой и медикаментами бегают регулярно). И что нам с ними делать? Как контролировать?
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Звон Владимир
Звон Владимир
Молодо ЗЕлено. Главное в раговор встрясть.
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Гоша Злой
Гоша Злой
дома у себя и у сивохи пусть селит ватанов
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