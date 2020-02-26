Глава Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан запевнив, що температурний скринінг пасажирів, які прибувають в Україну, визнано успішним заходом проти поширення епідемії коронавірусу.

Він розвіяв чутки про те, що температурного контролю недостатньо і треба вживати суворіших заходів. "Можу сказати, як лікар-епідеміолог за фахом. За даними ВООЗ, огляд пасажира та вимірювання температури – це у 98% ефективний захід контролю на кордоні, який застосовується в усьому світі", – зазначив Рубан у ефірі ObozTV.

За словами Рубана, зараз перевіряються всі пасажири, які в'їжджають в Україну з регіонів із несприятливою ситуацією, пов'язаною з епідемією нового коронавірусу COVID-19.

Він уточнив, що перевірки проводяться не тільки в міжнародних аеропортах (зокрема в "Жулянах" і "Борисполі"), але також у портах і на шляхах залізничного сполучення.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що було ухвалене рішення проводити температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію України з будь-якої країни світу.

Вимірювати температуру будуть на всіх пунктах в'їзду в Україну facebook.com/airportboryspil

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 26 лютого знизилися темпи поширення коронавірусу в Китаї, який став осередком епідемії. Так, за останню добу були підтверджені 406 нових випадків зараження (таким чином, всього в Китаї захворіли 78 064 особи). Вилікувалися від коронавірусу 29 745 осіб, померли – 2715.

При цьому вірусна інфекція продовжує "захоплювати" європейські країни. Нові випадки зараження зафіксовані вже у Швейцарії, Хорватії, Австрії, Румунії та на Канарських островах (Тенеріфе).

Складна ситуація виникла в Італії, де на коронавірус хворі 322 особи, налічується 10 загиблих. В країні вжили безпрецедентних заходів по боротьбі з поширенням інфекції: в деяких регіонах зачинені школи, університети, музеї та навіть церкви.

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