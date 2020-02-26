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/ Пульмонологія

Заходи проти коронавірусу в Україні: Рубан розвіяв чутки про температурний контроль

1.6т
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Глава Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан запевнив, що температурний скринінг пасажирів, які прибувають в Україну, визнано успішним заходом проти поширення епідемії коронавірусу.

Він розвіяв чутки про те, що температурного контролю недостатньо і треба вживати суворіших заходів. "Можу сказати, як лікар-епідеміолог за фахом. За даними ВООЗ, огляд пасажира та вимірювання температури – це у 98% ефективний захід контролю на кордоні, який застосовується в усьому світі", – зазначив Рубан у ефірі ObozTV.

За словами Рубана, зараз перевіряються всі пасажири, які в'їжджають в Україну з регіонів із несприятливою ситуацією, пов'язаною з епідемією нового коронавірусу COVID-19.

Він уточнив, що перевірки проводяться не тільки в міжнародних аеропортах (зокрема в "Жулянах" і "Борисполі"), але також у портах і на шляхах залізничного сполучення.

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Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що було ухвалене рішення проводити температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію України з будь-якої країни світу.

Вимірювати температуру будуть на всіх пунктах в'їзду в Україну

Вимірювати температуру будуть на всіх пунктах в'їзду в Україну

facebook.com/airportboryspil

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 26 лютого знизилися темпи поширення коронавірусу в Китаї, який став осередком епідемії. Так, за останню добу були підтверджені 406 нових випадків зараження (таким чином, всього в Китаї захворіли 78 064 особи). Вилікувалися від коронавірусу 29 745 осіб, померли – 2715.

При цьому вірусна інфекція продовжує "захоплювати" європейські країни. Нові випадки зараження зафіксовані вже у Швейцарії, Хорватії, Австрії, Румунії та на Канарських островах (Тенеріфе).

Складна ситуація виникла в Італії, де на коронавірус хворі 322 особи, налічується 10 загиблих. В країні вжили безпрецедентних заходів по боротьбі з поширенням інфекції: в деяких регіонах зачинені школи, університети, музеї та навіть церкви.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 21:00 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Коронавірус Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олег Рубан
Місце
Україна
Теги
вірус аеропорт Бориспіль аеропорт Жуляни кордон
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Міністерство охорони здоров'я України станом на вівторок, 25 лютого, не проводить у столичних аеропортах жодних додаткових заходів епідеміологічної безпеки щодо пасажирів, які прибувають в Україну рейсами з країн, де зафіксовано спалах коронавірусу…. У пресслужбі аеропорту "Бориспіль" повідомили, що станом на 14:00 вівторка представник санітарно-контрольного пункту МОЗ в обов'язковому порядку зустрічає лише рейси, які прибувають з Італії…..Натомість у Міжнародному аеропорту "Київ" повідомили про відсутність у них спецсканерів і тепловізорів. "З боку держави ніякого спеціального контролю у зв'язку з епідемією коронавірусу ні на рейсах з Італії, ні на рейсах з інших країн не забезпечено. Жодних розпоряджень про обов'язкові перевірки пасажирів нам не направляли", - повідомила керівниця пресслужби Міжнародного аеропорту "Київ" Галина Богданенко, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". https://www.dw.com/uk/u-boryspoli-sprostuvaly-zaiavy-honcharuka-pro-pochatok-kontroliu-stanu-zdorovia-pasazhyriv/a-52527605?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Поки з заходів є лише слова... Прилетела из Италии: украинка пожаловалась, что в "Борисполе" ни у кого не проверили температуру https://www.rbc.ua/rus/styler/priletela-italii-ukrainka-pozhalovalas-borispole-1582643612.html
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