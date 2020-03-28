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/ Пульмонологія

Протефлазід не вбиває коронавірус: розвінчано фейк про "чудо-препарат"

1.5т
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Ефективність препарату протефлазід в лікуванні коронавірусу не підтверджена. Інформація про користь ліків, яка розганяється в мережі, є необґрунтованою.

Як пише maximum.fm, протефлазід рекомендують чи не від усіх хвороб: від грибка, ГРВІ та грипу, до вірусних гепатитів, а також ВІЛ/СНІДу.

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"Але цього препарату немає ні в яких міжнародних протоколах лікування або профілактики будь-яких захворювань", – відзначається в повідомленні.

Протефлазід є не дешевим препаратом. Один флакон коштує приблизно 350-380 гривень. Діючими речовинами цього фітопрепарату є екстракти щучника дернистого (Deschampsia cespitosa) і куничника звичайного (Calamagrostis epigejos).

"Лікувальні властивості цих трав невідомі навіть народній медицині. Словом, ці дві трави розчинили в спирті і видають як ліки майже від усіх хвороб", – пише ресурс.

Відзначається, що раніше дослідники тестували протефлазід на вірус, який діє не на ті органи і не в тих організмах. Тому підтверджень ефективності ліків немає.

протефлазід не вбиває коронавірус

протефлазід не вбиває коронавірус

maximum.fm

Як писав OBOZREVATEL, офіційно в Україні станом на ранок 28 березня підтвердили 311 випадків COVID-19.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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