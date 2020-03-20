Профілактика коронавірусу імуностимуляторами: експерт розповіла, чому це небезпечно

В умовах ризиків заразитися новим для нас коронавірусом COVID-19 як ніколи раніше гостро постало питання профілактики. І на цій хвилі спритні маркетологи звідусіль нав'язують усілякі "панацеї" – різні таблетки, краплі і т.д.

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Серед числа препаратів, які сьогодні активно рекламуються як "надійний засіб для профілактики коронавіруса" – різні імуностимулятори. Мовляв, вони здатні підвищувати імунітет так, що той не дасть "проходу" жодному патогену – вірусу або мікробу.

Так, ліки-імуностимулятори, ефективність яких дійсно підтверджена результатами клінічних випробувань, для певної категорії пацієнтів, що мають хвороби і стани, пов'язані з активністю імунітету (наприклад, імммунодефіцітніе, аутоімунні і т.д.), дійсно необхідні. Вони змушені приймати подібні медикаменти – але по чіткій схемі і під суворим наглядом лікаря, підкріпленим регулярними тестуваннями.

Прийом імуностимуляторів для профілактики може бути небезпечним Oka

В інших же випадках, коли в анамнезі немає реальних причин для їх застосування, та імуностимулятори застосовуються по самопризначенню "чисто для профілактики коронавірусу", для "підтримки" і без того налагодженої роботи захисних функцій організму, наслідки старань можуть обернутися сумно і навіть трагічно.

За словами кандидатки біологічних наук, вірусологині Надії Жолобак, всі негативні наслідки спровоковані тим, що важкий перебіг захворювань, викликаних трьома коронавірусами, виділеними в 2000-х роках (SARS, MARS, COVID-19), пов'язаний з гіперактивацією противірусної імунної реакції.

"Цей процес супроводжується порушенням циркуляції крові в області запалення, а також підвищеним набряком, пов'язаним зі здатністю деяких білків вірусу викликати злиття клітин, – зазначила експертка, пояснивши, що в таких умовах не можна застосовувати препарати-імуностимулятори, які провокують в організмі вироблення великої кількості цитокінів – специфічних низькомолекулярних білкових молекул, що активують імунну відповідь. – І така активація імунної відповіді в умовах системного запалення, викликаного вірусною інфекцією, може супроводжуватися надзвичайно бурхливого і небезпечного для життя реакцієюпід назвою "цитокіновий шторм".

Вона додала, що лікарі пацієнтам з коронавірусною інфекцією в більшості випадків призначають прийом медикаментів, ефективних в умовах розвитку інфекційного процесу, які повинні діяти безпосередньо на внутрішньоклітинні процеси, ініційовані попаданням вірусу, блокувати його розмноження в клітині. Але тут мова про прівовірусні ліки, які є сенс застосовувати, коли вже інфекція проникла всередину, а не з метою профілактики. І знову ж таки, призначати такі медикаменти повинен лікуючий лікар, враховуючи анамнез кожного окремого пацієнта і його стан при перенесенні інфекції.

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