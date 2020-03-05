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/ Світ

Професор з Італії озвучив незвичайне рішення проблеми коронавірусу

10.2т
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Літня спека може стати вирішенням проблеми коронавірусу COVID-2019, яка поширюється світом.

Таку думку висловив професор кафедри глобальної охорони здоров'я в Римському католицькому університеті, колишній директор всесвітнього медичного центру Istituto Superiore di Sanità Стефано Велла в інтерв'ю Ilmessaggero.it. Він привів у приклад Африку, зазначивши, що випадки захворювання коронавірусом COVID-2019 на материку не є тривожною тенденцією і мови про епідемію захворювання не йде.

Зокрема, за його словами, коронавірус має значну схожість із грипом, який є сезонним захворюванням і зникає під впливом високих температур.

Коронавірус боїться спеки – професор Стефано Велла

Коронавірус боїться спеки – професор Стефано Велла

"Наразі в Африці немає епідемії коронавірусу. Там зараз спека, як у серпні. Ви коли-небудь бачили когось із літнім грипом? Це сезонне респіраторне захворювання, в Ухані зараз зима. Ми маємо справу з коронавірусами щоразу, коли нам холодно. Я думаю, що насамперед ми стурбовані тим, що це новий вірус. По суті, це як нова епідемія грипу", – пояснив професор.

При цьому він зауважив, що смертність від грипу теж досить висока, але це нівелюється наявністю вакцини.

"На щастя, у нас є вакцина, яка знижує знаменник, і тому грип викликає менше смертей, ніж могло б статися. Але сама по собі мова йде про летальність, яка без вакцини вища, ніж у коронавірусу", – наголосив Велла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший випадок захворювання коронавірусом зафіксували в Нігерії. Вона стала третьою африканською країною після Алжиру і Єгипту, де виявили носія хвороби.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
не факт,респираторные заболевания летом,протекают сложнее,хотя их и меньше.
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