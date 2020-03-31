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/ Пульмонологія

Щеплення БЦЖ від коронавірусу: епідеміологиня пояснила зв'язок

12.3т
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Вакцина для профілактики туберкульозу – БЦЖ – не може запобігти поширенню коронавірусу, оскільки обидва збудники мають різні структури.

Таку думку OBOZREVATEL висловила завідувачка лабораторії грипу Інституту епідеміології Алла Мироненко, коментуючи заяву нідерландських вчених про те, що вакцина від туберкульозу може допомогти іммунній системі боротися з коронавірусом.

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Коронавірус

Коронавірус

"Можливо, нідерландські вчені знають більше, ніж ми. Але БЦЖ – це паличка Коха, яка спричинює туберкульоз і є досить стійкою в довкіллі. Коронавірус же має іншу структуру, і поки не дуже зрозуміло, до чого тут вакцина БЦЖ", – підкреслила вона.

"На Заході колись від неї відмовилися через те, що за умов достатнього білкового харчування можна уникнути туберкульозу навіть в разі інфікування ним. Ці країни харчуються більш збалансовано, ніж ми в Україні. І, до речі, рівень поширення туберкульозу в наших гірських областях на заході завжди був вищим проти решти регіонів саме тому, що там масово відмовлялися від вакцинування БЦЖ", – зазначила лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Мироненко пояснила, чому коронавірус в Україні атакував молодь 20-50 років, а не літніх людей, як у країнах Заходу.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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Перемога скоро
Перемога скоро
А что по этому поводу думает Илларионов? :)
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Свиней в свинарнике от туберкулёза не прививают. Поэтому прививка им помочь не может.
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кацапы мрази
кацапы мрази
Газмяс Омский, сгинь, триперный.
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    Підтверджені випадки: 549

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